США сменили временного поверенного на Украине: подробности и комментарии

Киев, , 18:57 — REGNUM Вашингтон сменил временного поверенного на Украине — Кристину Квин, занимавшую пост последние несколько недель, сменил Уильям Тейлор, который был послом США в Украине в 2006—2009 гг., при президенте Викторе Ющенко.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 18 июня.

Источник напоминает, что перед эти назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.

«Я с нетерпением жду того, чтобы возглавить команду посольства США в развитии прочных рабочих отношений с президентом Зеленским и его командой, другими украинскими чиновниками и политическими силами, а также при поддержке наших крепких партнерских отношений с общественными организациями и украинским народом», — сказал американский дипломат.

Также он заверил, что США остаются «глубоко преданными» успеху Украины и поддерживают ее суверенитет и территориальную целостность.

Политолог Владимир Корнилов называет Тейлора «политическим пенсионером» и отмечает, что возвращение дипломата в Киев лично у него вызвало удивление.

«Скажем прямо — из всех послов США на Украине этот был наименее профессиональным. Пытался вмешиваться он активно, но именно при нем американцы упустили ситуацию из-под контроля и допустили реванш Януковича. Или теперь тоже так задумано?» — задается вопросом эксперт в своем комментарии.

Министр иностранных дел Павел Климкин уже торжественно поздравил Уильяма Тейлора, отметив, что этот «добрый друг Украины» снова руководит американскими дипломатическими усилиями в поддержку Украины.

«Как говорят, старый друг лучше новых двух, хотя и новым мы всегда рады. Радуюсь, что именно сейчас американскую дипмиссию возглавляет действительно мудрый и проактивный человек», — заявил глава украинской дипломатии.

По информации посольства США, Тейлор уже сейчас находится в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что 6 мая стало известно, что посол США в Украине Мари Йованович завершает свою работу в Киеве. В Госдепе США отметили, что смена посла плановая — Йованович завершила свой трехлетний дипломатический срок на Украине, как и планировалось ранее.