Шойгу: необходимо выработать новую теорию военных действий

Москва, , 18:37 — REGNUM Основной задачей руководящего состава Вооруженных сил России должна стать выработка новой теории ведения войны, заявил 18 июня на научно-практической конференции руководящего состава ВС РФ российский министр обороны Сергей Шойгу.

По мнению главы российского военного ведомства, уже сейчас надо разработать теорию ведения военных действий на среднесрочную перспективу, так как современные военные конфликты требуют новых подходов.

«Конфликты нового поколения — это совокупность классических и асимметричных способов ведения вооружённой борьбы, где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет времени», — подчеркнул Сергей Шойгу.

Кроме того, министр обороны напомнил о степени оснащённости Российской армии современным вооружением, которая достигла отметки 64%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу заявил о скором поступлении в Российскую армию принципиально нового вооружения, основанного на принципах гиперзвука и лазерной энергии.

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