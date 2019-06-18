Мэр Екатеринбурга прокомментировал слухи о своей возможной отставке

Екатеринбург, , 18:32 — REGNUM Глава Екатеринбурга Александр Высокиский ответил на слухи о якобы грозящей ему отставке. Своё заявление градоначальник сделал в эфире радио «Эхо Москвы — Екатеринбург».

По словам Высокинского, Екатеринбург долгое время жил «на драйве политических шоу», и из-за этого многие «начали есть себя изнутри».

«Примет это решение (об отставке) дума, или я — это вопрос вторичный. Все работают на город», — сказал мэр.

Глава подчеркнул, что взаимоотношения между думой и мэрией являются не конфликтом, а «нормальными рабочими отношениями».

«Не договорились первый раз — надо приходить второй. Больших предпосылок, что мы не договариваемся с думой, я не вижу. А вот желание тех или иных сил привлечь к себе внимание — оно есть», — уточнил Высокинский.

Напомним, ранее гордума Екатеринбурга отказалась принимать корректировку бюджета-2019. Впрочем, со второй попытки поправки могут пройти — из них выкинули расходы на мемориальный комплекс труженикам тыла и часть трат на медиахолдинг мэрии.

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