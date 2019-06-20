Знай курс! Белорусский министр поплатился за традиционность, что дальше?

Минск, , 03:07 — REGNUM Белорусский президент Александр Лукашенко последовательно ротирует кадры в силовом блоке. Очередным громким эпизодом стало отставка министра внутренних дел Белоруссии Игоря Шуневича. Чем объяснить странный рок, нависший над белорусскими силовиками, рассказывает автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Времена меняются, а в отношении Белоруссии они могут измениться довольно резко. Россия отказывается дотировать республику, а все структуры, имеющиеся в Белоруссии, выстроены именно под эту схему. Судя по поведению белорусской верхушки, официальный Минск энергично прощупывает возможности комфортнее улечься под Запад, вплоть до того, что министр Шуневич мог пасть жертвой жесткого высказывания в адрес гей-сообщества — на Западе это неприлично, и поэтому руководитель МВД, ратующий за традиционные ценности, не мог далее считаться соответствующим западническому курсу.

Но происходящее в силовых структурах, если оно действительно является подготовкой к «вступлению Белоруссии в сообщество цивилизованных стран» (перефразируя Горбачева), станет только первым аккордом политической пьесы. Ведь впереди, в таком случае, выполнение требований МВФ — а они, как известно, на странах сказываются очень сурово.

Читайте статью Георгия Шкловского «Белоруссия: Лукашенко зачищает силовиков».