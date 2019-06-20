Как «по-научному» списать 40 миллионов? 40 миллионов человек!

Москва, , 02:38 — REGNUM 40 млн российского населения не жалко, такой вывод можно сделать из заявления директора Института философии и права Уральского отделения РАН Виктора Мартьянова, что ипри 100 млн населения «никакой катастрофы не произойдет», ибо при сохранении «нынешней модели экономики» сократится количество «лишних людей», а оставшиеся станут жить «лучше». О тех единомышленниках Мартьянова, кто считает социал-дарвинизм с элементами нацизма приемлемым в теоретических рассуждениях и политической практике, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Владимир Павленко.

На переднем крае борьбы с «излишками населения» находятся чиновники, пытающиеся подражать воображаемой ими элите в ее отношении к массе, которую элита «кормит». Разумеется, когда животные, которые без меры расплодились, требуют всё больше корма, их поголовье надо как-то ограничить, но эта логика не имеет права применяться в отношении людей. Да и те, кто пытались ее использовать, кончали очень плохо.

Так что бюрократы и подпевающий им творческий гламур в действительности копают яму сами себе. Если печальная судьба человечества и придет к торжеству людоедских идей, то бюрократы и поп-звезды будут элиминированы из рассмотрения вместе со всеми остальными, ведь нужны они только до тех пор, пока есть противостояние: между глобальными центрами силами и внутри государств и обществ. Применять же все эти квазиэлитарные умопостроения на уровне государства — смерти подобно, потому что страна состоит из территории, а территории держатся проживающими на них людьми. Это, судя по предыдущим высказываниям господина Мартьянова, он понимал и сам еще 10 лет назад.

Читайте статью Владимира Павленко «Переживёт ли Россия сокращение своего населения до 100 миллионов?»