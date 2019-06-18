Песков не стал комментировать угрозы Кадырова ломать пальцы и вырывать язык

Москва, , 17:45 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который пригрозил ломать пальцы и вырывать языки тем, кто в социальных сетях обливает грязью чеченцев, в том числе и представителей власти. Вопрос представителю главы государства был задан 18 июня в ходе пресс-конференции.

«Относительно конфликта на границе двух республик, в частности о сломанных пальцах и вырванном языке, пресс-секретарь президента ответил: «Я никак это не комментирую», — пишет «Интерфакс».

Напомним, Рамзан Кадыров в своем видеообращении к пользователям соцсетей из Дагестана, допускающим оскорбительные высказывания по отношению к чеченским властям и народу Чечни в комментариях к ситуации по пограничному вопросу, пригрозил, что будет вырывать языки и ломать пальцы таким «писателям».

»… Имейте в виду, мы ни один комментарий просто так не оставляем, никому не позволено оскорблять личность. <…> Если вы оскорбляете мою кровь, мою семью, мой народ, это для меня важнее всего. Поэтому за языком следите, за пальцами следите, а то мы поломаем пальцы, вырвем язык», — заявил Кадыров.

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