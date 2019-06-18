СПЧ ООН требует независимого расследования смерти экс-президента Египта

Женева, Швейцария, , 17:44 — REGNUM Совет по правам человека ООН требует провести «независимое расследование» смерти бывшего президента Египта Мухаммеда Мурси во время судебного заседания в Каире, 18 июня передает агентство Reuters.

Согласно заявлению СПЧ ООН, «беспристрастное и эффективное расследование» должно быть проведено «судебным или другим компетентным органом», независимым от египетской прокуратуры и пенитенциарной системы.

По официальной информации, 17 июня Мурси скончался от сердечного приступа. Группировка «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ставленником которой являлся экс-президент, обвиняет власти Египта в его убийстве.

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