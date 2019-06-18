США против Ирана: «Трамп будет действовать как по сценарию с КНДР»

Москва, , 17:27 — REGNUM Нынешнее обострение отношений между США и Ираном не имеет аналогий с американо-иракским конфликтом — скорее, ситуация будет развиваться по сценарию недавнего противостояния с КНДР. Об этом заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Надо учитывать, что Ирак — проект другого президента Соединённых Штатов Америки. Нам бы лучше проанализировать, как себя повёл Трамп с Северной Кореей, когда накрутил до предела, а потом (откатил) обратно. Теперь ещё и заявил, что достоин получить премию мира — но не получилось. Думаю, вот эта модель сработает (и сейчас), если не произойдёт каких-то особых изменений», — заявил Кошкин.

Однако это не означает, что США ослабят общее давление на Иран — наоборот, экономические санкции наверняка будут усилены, уверен политолог.

«Кто имеет виды на возможную войну? Это прежде всего Израиль, Саудовская Аравия и Соединённые Штаты Америки. В этом треугольнике они друг за другом прячутся и принятие решения будет за американцами», — подчеркнул Кошкин.

«У Америки есть аргументы: это ядерная программа Ирана, и её надо закрыть, прекратить поддержку Ираном хуситов и «Хезболлы». И стратегически — сменить режим правления в Иране. Пока это не произойдёт, давление будет нарастать», — уверен он.

13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что в Вашингтоне считают причастным к нападению Тегеран и рассматривают возможность военных действий.