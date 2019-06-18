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Главарь «Братьев-мусульман»* выступил с заявлением после смерти Мурси

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Доха, 18 июня 2019, 17:25 — REGNUM  Главарь исламистской группировки «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Юсуф аль-Кардави выразил соболезнования в связи с гибелью бывшего президента Египта, ставленника группировки Мухаммеда Мурси, 18 июня передает агентство Reuters.

Аль-Кардави выступил с заявлением из Катара, где находится после свержения военными режима «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Египте.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Мурси скончался 18 июня во время судебного заседания в Каире. Причиной смерти опального политика называется сердечный приступ.

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