Александр Беглов стал обладателем «Единой карты петербуржца»

Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов оформил «Единую карту петербуржца» (ЕКП) в «Сбербанке». Такие карты, созданные на базе национальной платежной системы «Мир», уже оформили более 22 тыс. жителей Северной столицы.

За своей картой Беглов пришел в отделение «Сбербанка» на Суворовском проспекте. Он отметил, что получение ЕКП — дело добровольное, и жители города сами решают, хотят ли они ее получить.

«Я получил карту, потому что это удобно», — заявил Беглов, перечислив многочисленные возможности, которые открывает гражданину «Единая карта петербуржца».

В свою очередь, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что «для подачи заявки на её оформление в Сбербанк, в среднем, приходит порядка тысячи человек в день», и в банке ожидают дальнейший рост спроса на оформление карты по мере расширения ее функционала.

До конца года банки-участники проекта ЕКП планируют выдать не менее 100 тысяч карт, а за два года, как ожидается, карту оформят до 2 млн человек.

Напомним, помимо «Сбербанка», карту также можно оформить в ВТБ и банке «Санкт-Петербург». Для её оформления необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Срок оформления — не более 14 дней.

ЕКП объединяет в себе несколько приложений — платежное, идентификационное и транспортное. Кроме того, на карту можно записать квалифицированную электронную подпись. ЕКП также является дисконтной картой для различных торговых и сервисных предприятий.

Проект реализуется по инициативе правительства Санкт-Петербурга совместно с городским бизнес-сообществом.

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