Президент Туркмении назначил своего сына губернатором

Ашхабад, , 17:11 — REGNUM Президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ о назначении Сердара Бердымухамедова руководителем Ахалской области, сообщил «Туркменистан сегодня».

Отметим, что до настоящего времени сын туркменского лидера занимал пост заместителя главы этого региона. На пост замгубернатора Сердар Бердымухамедов был назначен 2 января 2019 года.

Прежний руководитель Ахалской области Шохрат Амангелдиев освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. Теперь он занимает должность заведующего отделом сельскохозяйственных отраслей правительства Туркмении.

Напомним, что, по мнению экспертов, Сердар Бердымухамедов является наиболее вероятным преемником действующего президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Отметим, что к своим 37 годам сын Бердымухамедова уже дослужился до звания полковника и стал доктором наук, дважды был избран депутатом парламента Туркмении, а также занимал руководящие посты в госагентстве по управлению и использованию углеводородных ресурсов, в министерстве иностранных дел и в других государственных органах, а также занимал пост заместителя губернатора Ахалской области.