В Киргизии назначен новый глава спецслужб

Бишкек, , 17:06 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Орозбека Опумбаева на пост председателя государственного комитета национальной безопасности. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Также президент подписал указ об освобождении Опумбаева от должности первого заместителя руководителя киргизстанских спецслужб.

Напомним, что его предшественник на посту главы ГКНБ Киргизии Идрис Кадыркулов ушел в отставку 15 мая 2019 года. Поводом для его ухода стал скандал вокруг тендера на изготовление бланков новых паспортов.

Справка ИА REGNUM : Опумбаев Орозбек Найманович родился в 1963 году.