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В Киргизии назначен новый глава спецслужб

Политика

Им стал заместитель предыдущего председателя госкомитета нацбезопасности

Бишкек, 18 июня 2019, 17:06 — REGNUM  Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Орозбека Опумбаева на пост председателя государственного комитета национальной безопасности. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила пресс-служба главы государства.

Также президент подписал указ об освобождении Опумбаева от должности первого заместителя руководителя киргизстанских спецслужб.

Напомним, что его предшественник на посту главы ГКНБ Киргизии Идрис Кадыркулов ушел в отставку 15 мая 2019 года. Поводом для его ухода стал скандал вокруг тендера на изготовление бланков новых паспортов.

Справка ИА REGNUM : Опумбаев Орозбек Найманович родился в 1963 году.

  • С 2008 по 2011 годы — руководитель управления госкомитета нацбезопасности по городу Ош и Ошской области.
  • С 2011 по 2013 годы — заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций правительства Киргизии.
  • С 2014 по 2018 годы — начальник управления ГКНБ по городу Бишкек.
  • С 19 октября 2018 года по 18 июня 2019 года — первый заместитель председателя ГКНБ Киргизии.

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Политическая жизнь Киргизии
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