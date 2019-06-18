В Киргизии назначен новый глава спецслужб

Бишкек, 18 июня 2019, 17:06 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении Орозбека Опумбаева на пост председателя государственного комитета национальной безопасности. Об этом сегодня, 18 июня, сообщила пресс-служба главы государства.
Также президент подписал указ об освобождении Опумбаева от должности первого заместителя руководителя киргизстанских спецслужб.
Напомним, что его предшественник на посту главы ГКНБ Киргизии Идрис Кадыркулов ушел в отставку 15 мая 2019 года. Поводом для его ухода стал скандал вокруг тендера на изготовление бланков новых паспортов.
Справка ИА REGNUM : Опумбаев Орозбек Найманович родился в 1963 году.
- С 2008 по 2011 годы — руководитель управления госкомитета нацбезопасности по городу Ош и Ошской области.
- С 2011 по 2013 годы — заместитель заведующего отделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций правительства Киргизии.
- С 2014 по 2018 годы — начальник управления ГКНБ по городу Бишкек.
- С 19 октября 2018 года по 18 июня 2019 года — первый заместитель председателя ГКНБ Киргизии.