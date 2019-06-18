Экс-президента Египта Мухаммеда Мурси похоронили в Каире

Каир, , 17:05 — REGNUM Бывший президент Египта Мухаммед Мурси похоронен в Каире, на второй день после внезапной смерти во время судебного заседания, 18 июня передает агентство Reuters.

Все приготовления к похоронам было разрешено совершить сыновьям Мурси, которых допустили к телу погибшего в тюремной больнице.

Соболезнования в связи с гибелью Мурси ранее выразили палестинский ХАМАС, эмир Катара Тамим бин Хамад аль-Тани и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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