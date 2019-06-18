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«Я выпила... всё хорошо» — Меркель пришла в себя после встречи с Зеленским

Политика

Госпоже канцлер помогли три стакана воды

Берлин, 18 июня 2019, 16:51 — REGNUM  Канцлер Германии Ангела Меркель чувствует себя хорошо и больше не дрожит, 18 июня передает агентство Associated Press.

«Я выпила по крайней мере три стакана воды, которые мне, очевидно, были нужны, и теперь у меня все хорошо», — сообщила Меркель обеспокоенным журналистам.

Пока неизвестно, почему во время официальной церемонии с Владимиром Зеленским госпожа канцлер не могла сдержать сильную дрожь и с трудом держалась на ногах.

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