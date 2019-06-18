Перехват без нарушений. Подробности и видеозапись «встречи» Су-27 и B-52H

Москва, , 16:50 — REGNUM Российское военное ведомство обнародовало видеозапись перехвата стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США истребителями Су-27.

Видеоролик опубликован 18 июня на официальном YouTube-канале Минобороны РФ.

Уточняется, что американские бомбардировщики не нарушили границ воздушного пространства России, а российские истребители «встретили» их, действуя в рамках Международных правил использования воздушного пространства.

Интересно, что, по информации издания The Drive, бомбардировщики B-52 Stratofortress из 5-го бомбардировочного крыла, участвовавшие в этом инциденте, участвовали сразу в двух учениях НАТО — BALTOPS-2019 на Балтике и Saber Guardian-2019 в Румынии.

Издание, ссылаясь на неофициальные источники, сообщает, что один из этих бомбардировщиков после встречи с российскими истребителями совершил аварийную посадку на базе ВВС Британии Милденхолл.

Кроме того, The Drive утверждает, что B-52 Stratofortress подошёл к береговой линии Крыма на 40 миль, что является рекордом сближения за последние пять лет.

Издание подчёркивает, что «в последние годы США заявили о своём праве действовать в международных водах Чёрного моря не только возле украинского, но и вблизи российского побережья».

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