Для кого зажглась звезда Голунова?

Москва, , 01:57 — REGNUM Вооруженным путем с нынешней Россией недруги справиться не могут, попытка международной изоляции, громко заявленная 5 лет назад, не сработала, значит, остается только подорваться государство изнутри. Какие шаги предпринимаются в этой области врагами внешними и внутренними, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Халдей.

Чтобы уничтожить какой-нибудь политический режим вместе с его ключевыми фигурами, надо найти его слабые места (а они есть всегда) и через агентов влияния на ключевых постах сделать положение в этих местах сначала тревожным, потом опасным, и, наконец, невыносимым. Параллельно необходимо приучить общество, что политическая система и созданная ей государство принципиально неспособны к решению проблемы в ухудшающейся сфере. С этого момента до взрыва остается один шаг, и после него государство будет сметено.

Дальнейшие неудобства, которые непременно воспоследуют и значительно перекроют те, что являлись причиной взрыва, будут объясняться как необходимая плата за «движение по пути прогресса». В современную эпоху, в связи с развитой системой манипуляции общественным мнением, этот процесс может занимать не десятилетия, как в 19 веке, а буквально считанные годы. Один из ярких примеров такого рода действий — дело Голунова, которое может поэтапно показать принципы раскрутки информационной мины, подводимой под общественное сознание.

Читайте подробности в статье Александра Халдея «Перестройка 2.0: Кому понадобилась мутная история с Голуновым?»