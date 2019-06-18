Меркель в очередной раз назвала условия ослабления санкций против России

Берлин, , 16:39 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз заявила, что санкции Запада против Российской Федерации могут быть ослаблены только в том случае, если будет достигнут какой-то прогресс в реализации Минских соглашений. Об этом Меркель заявила на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Пока не будет достигнут прогресс, не могут быть сняты санкции», — сказала Меркель.

При этом глава германского правительства подчеркнула, что не обсуждала с президентом Украины вопрос о расширении антироссийских санкций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Зеленский накануне в интервью германским СМИ заявил, что антироссийские санкции нужно поддерживать и ужесточать. Делать это нужно до тех пор, пока Киев не захватит Крым и не вернет себе Донбасс.

Российская сторона не раз указывала, что главный виновник срыва выполнения Минских соглашений — это Украина. Соглашения эти подписаны между Киевом и народными республиками Донбасса. Выполнить соглашения могут только стороны его подписавшие.