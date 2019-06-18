«Национальные проекты открывают большие возможности» — глава Адыгеи

Майкоп, , 16:38 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, которое провел 18 июня заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Республики Адыгея. Главной темой обсуждения стал ход реализации мероприятий национальных проектов в регионах — в том числе вопросы исполнения федерального бюджета, общих требований к оценке налоговых расходов субъектов РФ, утверждение плана реализации Стратегии пространственного развития РФ на период до 2025 года.

Как сообщил Виталий Мутко, в 2019 году из федерального бюджета предусмотрены межбюджетные трансферты регионам в объеме 2 272,2 млрд рублей, в том числе на реализацию национальных проектов — 593,8 млрд рублей. В 2020 году регионам на реализацию нацпроектов выделят 645,7 млрд рублей из федерального бюджета, а в 2021 году — 655,9 млрд рублей. Особое внимание вице-премьер обратил на необходимость в сжатые сроки доводить денежные средства до конкретных исполнителей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил соответствующие задачи перед органами исполнительной власти республики. 17 июня в ходе планерного совещания Кумпилов подчеркнул, что своевременное выполнение нацпроектов — приоритетная задача каждого ведомства, в затягивание сроков и невыполнение целевых показателей недопустимы.

«Национальные проекты открывают перед нашим регионом большие возможности в достижении более высоких показателей в экономике, социальной сфере, развитии транспортной и коммунальной инфраструктуры. Все решения, над которыми мы сегодня работаем, должны соответствовать запросам наших жителей. Результаты такой созидательной деятельности должны существенно изменить уровень жизни населения», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

В Адыгее разработано и утверждено 48 региональных проектов, направленных на выполнение показателей по 11 национальным проектам. Паспорта региональных проектов размещены в государственной информационной системе «Электронный бюджет». В 2019 году на их реализацию предполагается направить почти 3,5 млрд. рублей, из них более 3 млрд. рублей — федеральные средства. Для координации работы по нацпроектам в Адыгее создан и действует Региональный проектный офис. Реализация проектов и эффективное расходование средств находятся на постоянном контроле Главы РА Мурата Кумпилова.