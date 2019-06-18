Столкновение Запада и Востока вокруг гей-парада в Тбилиси

Андро Малкин, , 21:39 — REGNUM

Сравнительно «скучный» и однообразный период в политической жизни Грузии, в котором обществу ежедневно предлагалась одна и та же повестка дня — взаимных обвинений нынешней власти и ее главных оппонентов, — сменилась более напряженной порой. Несмотря на летний сезон и предстоящие «отпуска», политические соперники выдвигают перед обществом всё новые и новые темы, вокруг которых в дальнейшем развивается активная дискуссия и порой перерастает в открытое столкновение и противостояние. Темы, как, в общем, очень метко выразился один из грузинских аналитиков, высосаны из пальца, сфабрикованы искусственно, дабы повысить градусы на политической арене и записать политические очки перед очередными парламентскими выборами, до которых осталось менее полутора лет.

Одной из таких тем обществу была подброшена тема проведения в Грузии так называемого «гей-прайда», мероприятия, инициированного заокеанским стратегическим партнером — США, президент которого посвятил ему специальный пост в сети Twitter и открыто поддержал проведение такого парада, а заодно осудил страны, где преследуют и притесняют представителей сексменьшинств. А так как пост Трампа специально распространило и посольство США в Грузии, оппоненты сразу же увидели в нем упрек и указание в адрес нынешнего правительства Грузии.

Мероприятия в рамках недели «гей-прайда» должны были начаться уже сегодня и продлиться до воскресенья, 23 июня… Но организаторы парада сексменьшинств пока настороженно молчат и активности не проявляют. Еще вчера в эфире целого ряда грузинских телекомпаний они упорно защищали свое право на выражение собственного мнения на тот образ жизни, который они выбрали, и усиленно ругали и обвиняли как правительство, так и «пророссийскую» общественность в притеснении и преследовании членов общества ЛГБТ.

Почему противников проведения гей-парада считают в Грузии «пророссийскими»? Ответа на этот вопрос не могут дать даже сами обвинители. Они лишь констатируют «факт». И утверждают, что бизнесмен Леван Васадзе, работавший в России, никем иным как российским агентом, быть и не может. Тот самый Леван Васадзе, который собрал в минувшие выходные в парке Вере тысячи своих единомышленников и заявил, что не позволит провести в Тбилиси мероприятие, нацеленное на пропаганду «разврата и греха». Обвинители при этом не могут объяснить, почему Васадзе — агент России, а, скажем, соратник экс-президента Саакашвили Григол Вашадзе, у которого с Россией связана значительная часть жизни и карьеры, — нет. Но так как Васадзе проповедует нормализацию отношений с Россией и одновременно выступает против гей-парада, он всё же «российский агент». Тем более что в защиту «прайда» выступает Вашингтон и весь «западный цивилизованный мир». А заодно с ними и бывшие, и нынешние соратники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Интересна и прямо противоположная точка зрения, согласно которой, оказывается, организаторы гей-парада в Тбилиси — российские агенты и своими действиями «льют воду на мельницу России», портят имидж Запада в глазах населения страны и отвращают его от прозападного пути развития Грузии. Уж и не знаешь, кому тут верить? Кто реально печется об имидже страны и национальных ценностях, а кто лишь зарабатывает политический капитал? У автора этой статьи однозначного ответа на этот вопрос нет. Поскольку реальной силы, желающей не столько дорваться до власти, сколько повести свою страну вперед, в Грузии пока не видно.

И всё же вернемся к параду сексменьшинств. Еще в понедельник, 17 июня, МВД Грузии сообщило, что возбудило уголовное дело по факту призывов к созданию незаконных вооруженных формирований. Этот призыв прозвучал днем раньше на митинге в парке Вере, где своих сторонников собрал Леван Васадзе. Он призвал всех вооружиться ремнями и дубинками и выйти на улицы в защиту национальных ценностей. При этом настоятельно просил своих соратников и сторонников ни в коем случае не применять ни то, ни другое по отношению к членам общества ЛГБТ и полиции. Но лишь до тех пор, пока те первыми не применят силу…

Хотя МВД и возбудило уголовное дело и допросило по нему нескольких участников того митинга, конкретных мер по пресечению предстоящих «актов насилия» не приняло, никого «за решетку» не посадило. Но провело встречу с активистами ЛГБТ и настоятельно посоветовало им не проводить свой парад, так как может не справиться с обеспечением их безопасности.

Содержание встречи журналистам сообщила народный защитник Грузии Нино Ломджария. По ее словам, позиция МВД — прайд проводить не следует.

«Представители МВД отмечали, что в данном случае речь идет не только об участниках прайда, но и о безопасности в целом. Поэтому они считают, что прайд проводить не следует, так как это связано с серьезными рисками безопасности. Конечно, решение будут принимать уже сами члены общины ЛГБТ, они, наверное, проведут консультации внутри организации. Но на встрече речь шла о проблемах общества ЛГБТ, они выражали пожелание, чтобы правительство приняло более серьезные меры для защиты их прав», — заявила Ломджария.

По ее же информации, МВД не советовало проводить лишь гей-парад, а что касается остальных запланированных в рамках недели «культурных и иных» мероприятий, полиция выразила готовность обеспечения защиты и безопасности их участников.

Проведут ли ЛГБТ свой парад в Тбилиси, пока не известно. Заявлений на этот счет они еще не делали. Но с повторным предупреждающим обращением выступила патриархия Грузии, которая отметила, что в стране есть определенные силы, которые стремятся использовать небольшую группу ЛГБТ для собственных целей. В том числе для проведения своих политических интересов и дискредитации церкви.

«Факт, что провести эту акцию хотят в такой среде, где для населения различных этносов и вероисповедания такие действия считаются безнравственностью и оскорблением чести, и это порождает справедливый протест у людей, защищающих традиционные ценности. Когда говорят о свободе выражения, почему-то не говорят, что по конституции Грузии и международному законодательству, эта свобода, как абсолютная, может быть ограничена, если она противоречит существующим в стране моральным ценностям и создает реальную угрозу противостояния и волнений в народе. Долг правительства — принятие мер по защите мира в стране», — говорится в очередном заявлении патриархии.

Авторы этого обращения подчеркивают, что организаторы акции ЛГБТ льют воду на мельницу тех сил, которые противятся западной ориентации Грузии. Они надеются, что зарубежные посольства учтут эту реальность и направят свои усилия на предотвращение гражданского противостояния.

Патриархия недаром обращается к западным дипломатам, так как именно зарубежные посольства, особенно посольство США, в последние дни активно говорят о необходимости защиты прав сексменьшинств и предоставлении им возможности проведения своего парада.

А прозападные общественные деятели, которые особенно активны в соцсетях в связи с планами ЛГБТ по проведению гей-парада, традиционно расценили заявление патриархии как написанное в пророссийском духе, и подчеркнули, что иного от возглавляемого патриархом Илией Вторым религиозного института и не ожидали.

Интересная вещь получается: роль и влияние России в развивающихся в Грузии вокруг гей-парада событиях видят все противоборствующие стороны. Потому что фактически под силами, противящимися западной ориентации Грузии, традиционно понимают силы пророссийского толка.

Но те, кого обвиняют в проведении интересов России, упорно и тщательно эти обвинения опровергают. Никто в Грузии не хочет смотреться в глазах общества «пророссийским» — политиком ли, общественным ли деятелем, или даже государственным либо религиозным институтом.

Те же, кто способен более или менее отстраненно и объективно оценивать сложившуюся ситуацию, видят в противостоянии вокруг парада ЛГБТ конфликт «западных» и национальных, «восточных» ценностей. Эти ценности сформировала в своем первом протестном заявлении в связи с гей-парадом патриархия Грузии, пояснив, что для основной части грузинского населения, для прихожан грузинской церкви, тот образ жизни, который ведут лица ЛГБТ, является «грехом», а организуемые этими людьми акции — пропагандой своего «греховного» образа жизни, что противоречит национальным традициям и христианской морали.

Как, в чью пользу разрешится этот конфликт между «Западом» и «Востоком» в Грузии, покажут ближайшие дни.