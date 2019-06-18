Гройсман повторяет ошибки Януковича и Ющенко — эксперт

Киев, , 16:22 — REGNUM На Украине большинство премьер-министров шли в политику, оправдывая отсутствие успехов на посту главы правительства. Об этом отметил на своей странице в Фейсбуке политолог Сергей Таран, комментируя создание премьер-министром Владимиром Гройсманом своего политического проекта.

«В жизни каждого украинского премьера наступает время, когда он, будучи годами интегрированным в «систему», выходит на высокую трибуну и заявляет, что «очень хотел» много хорошего сделать, но ему «мешали». И поэтому «я иду в политику». Так делали Кучма, Ющенко, Янукович, Тимошенко (экс-премьеры Украины Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко). Теперь это делает Гройсман», — пишет Таран.

При этом он заметил, что на Западе политики продают гражданам свой успех, а на Украине — неудачи и культ лузеров.

«Если бы эти премьеры жили на Западе, они бы говорили по-другому — «Я горжусь, что сделал много хорошего, и поэтому я иду в политику». Это потому что на Западе в политике лучше продается собственный успех, а у нас — неудача … Страна по-настоящему изменится тогда, когда вместо культа лузеров у нас появится культ побед», — добавил Таран.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июня премьер-министр Гройсман заявил, что в Верховную раду девятого созыва должны зайти «новые силы», к которым он почему-то относит свою новосозданную партию «Европейская стратегия». При этом премьер назвал «Блок Петра Порошенко», по спискам которого он был избран в парламент в 2014 году, «старой партией, которая должна отойти в прошлое».

«Старые партии, такие как БПП, «Батькивщина» должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — сказал Гройсман.