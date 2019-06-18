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У губернатора Кузбасса появился советник по геологии

Политика

Им стал гендиректор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев

У губернатора Кузбасса появился советник по геологии
Иллюстрация: Администрация Кузбасса
Генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев

Кемерово, 18 июня 2019, 16:21 — REGNUM  У губернатора Кемеровской области появился внештатный советник по геологии. Им стал генеральный директор АО ХК «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев, сообщили ИА REGNUM в администрации региона.

«Удостоверение советника гендиректору АО ХК «СДС-Уголь» вручил губернатор Сергей Цивилёв на аппаратном совещании в обладминистрации», — уточнили в пресс-службе кузбасского правительства.

Согласно официальным данным, 62-летний Геннадий Алексеев — уроженец посёлка Заря Сорокинского района Алтайского края. Он окончил Московский горный институт с квалификацией «горный инженер» и Академию народного хозяйства при правительстве России. Алексеев является действительным членом Академии горных наук, кандидатом технических наук.

Кроме того, Геннадий Алексеев — почётный работник топливно-энергетического комплекса страны, почетный работник угольной промышленности, кавалер трёх степеней Знака отличия «Шахтерская слава», кавалер ордена Якутии «Полярная Звезда», заслуженный работник народного хозяйства Якутии. Награжден почетными грамотами министерств РФ и наградами субъектов РФ.

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