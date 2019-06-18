Вторник, 18 Июня 2019 года
16:04:50 МСК

Госдума отменяет пленарное заседание в связи с «прямой линией» Путина

Политика

По просьбам депутатов

Москва, 18 июня 2019, 16:04 — REGNUM  В связи с «прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным Госдума меняет порядок своей работы 20 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту подготовить постановление, в соответствии с которым предлагается перенести пленарное заседание, намеченное на 20 июня.

«Внести проект постановления о 20 июне как дне работы депутатов в комитетах. У нас много вопросов в комитетах накопилось», — сказал Володин.

Парламентарии «могли бы завтра эффективно отработать свою повестку, если нужно задержаться, с тем чтобы в четверг такая возможность (посмотреть «прямую линию») у всех была» отметил Володин.

Традиционная «прямая линия» пройдет 20 июня.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить