Госдума отменяет пленарное заседание в связи с «прямой линией» Путина

Москва, , 16:04 — REGNUM В связи с «прямой линией» с президентом РФ Владимиром Путиным Госдума меняет порядок своей работы 20 июня. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету по регламенту подготовить постановление, в соответствии с которым предлагается перенести пленарное заседание, намеченное на 20 июня.

«Внести проект постановления о 20 июне как дне работы депутатов в комитетах. У нас много вопросов в комитетах накопилось», — сказал Володин.

Парламентарии «могли бы завтра эффективно отработать свою повестку, если нужно задержаться, с тем чтобы в четверг такая возможность (посмотреть «прямую линию») у всех была» отметил Володин.

Традиционная «прямая линия» пройдет 20 июня.