Переславль-Залесский должен лишиться статуса городского округа

Переславль-Залесский, Ярославская область, , 15:44 — REGNUM В Ярославской области Переславль-Залесский может потерять статус «городской округ», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этого требуют изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», вступившие в силу 1 мая 2019 года.

Вопрос об исполнении новых требований закона рассматривался 14 июня на заседании совета председателей представительных органов при Ярославской областной думе. О необходимости изменить статус Переславля заявил представитель регионального управления Минюста.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018 году к городскому округу Переславль по решению областной думы были присоединены поселения упраздненного Переславского района. Однако по новым требованиям закона в городе (или городах) городского округа должно проживать не менее двух третей населения всего округа, плотность населения в городском округе должна быть в 5 раз выше средней по стране.

Новый городской округ Переславль-Залесский не соответствует этим и другим требованиям закона. Его статус вновь должен быть изменен. Закон дает время на переходный период — до 1 января 2025 года. Судя по всему, Переславль-Залесский должен быть преобразован в муниципальный округ. Это новый вид административной единицы в России. В отличие от муниципального района, в нем нет деления на поселения. В региональном управлении Минюста полагают, что спрашивать мнение населения в этом случае не нужно.

«При этом проведение публичных слушаний по вопросу наделения городского округа статусом муниципального округа в данном случае не требуется, поскольку указанные положения Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции Федерального закона от 01.05.2019 № 87-ФЗ) носят императивный характер, что не предполагает волеизъявления (учета мнения) населения», — говорится в сообщении на сайте регионального управления Министерства юстиции.

Иное мнение высказал председатель Переславской городской думы Сергей Корниенко. Об этом он рассказал на планерке в администрации Переславля 17 июня.

«В прениях председателем городской думы Переславля было высказано несколько иное мнение об обязательности выполнения требований по изменению статуса городского округа города Переславля-Залесского. Формы преобразования имеют достаточно широкий список. Каким образом гражданское общество Переславля поступит в рамках определения статуса — городской ли округ или будет он преобразован — покажет время, поэтому спешить не нужно. Еще раз подчеркну, по мнению Минюста России, мы теряем статус городского округа», — сказал Сергей Корниенко.

Пока неясно, чем именно отличается один статус от другого с точки зрения финансового обеспечения, тарифов сельских и городских территорий, льгот для жителей. Между тем речь может идет о самосознании переславцев. Переславль-Залесский — третий по величине город Ярославской области. Наряду с Ярославлем и Рыбинском он имел статус «городской округ», в то время как другие города являются «городскими поселениями». В случае преобразования в «муниципальный округ» Переславль потеряет особое значение.

В Ярославской области были примеры негативной реакции на подобные реформы. Так в 2000-х годах в Рыбинске возникло широкое общественное движение против преобразования в городское поселение в рамках объединения города и района.

Пока же стало очевидно одно: власти поторопились с объединением Переславля-Залесского и Переславского района в единый городской округ. Переславцы тогда высказывали мнение о том, что территория более 3 тысяч квадратных километров не может быть частью малого города. Теперь это подтвердил и федеральный закон. Новая реформа, которая ждет переславцев, вряд ли отразится благоприятно на жизнеобеспечении и города, и села.

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