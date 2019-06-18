Трамп обвинил главу Центробанка ЕС в манипуляциях с евро

Вашингтон, , 15:53 — REGNUM Президент США Дональд Трамп предположил, что глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги оказывает влияние на курс евро, что мешает американскому доллару конкурировать на рынке валют. Об этом Трамп написал в своем микроблоге в Twitter.

Американский лидер отметил, что курс евро к доллару пошел вниз после того, как Драги объявил о возможности дополнительного стимулирования. В результате европейской валюте стало проще конкурировать с Соединенными Штатами, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, дважды в год американский минфин публикует анализ валютной политики основных торговых партнёров США, которые могут пытаться получить выгоду от торговых отношений, манипулируя курсом национальных валют. В мае из перечня таких стран власти США исключили Индию.

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