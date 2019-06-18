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В Госдуме интересуются позицией правительства по уничтожению «запрещенки»

Политика

«Откровенный бред — уничтожать годные продукты»

Москва, 18 июня 2019, 15:37 — REGNUM  Депутаты Госдумы от «Справедливой России» подготовили протокольное поручение комитету по экономполитике запросить позицию правительства РФ по запрету уничтожения пригодных для употребления в пищу продуктов питания, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня.

Если поручение найдет поддержку, профильный комитет Госдумы запросит позицию правительства относительно «возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов».

«Откровенный бред — уничтожать годные продукты, вместо того, чтобы безвозмездно передать их нуждающимся. Но сегодня именно так поступают с тоннами продуктов, попадающих под «продовольственное эмбарго», — отметил один из авторов поручения депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»).

Роспотребнадзор выступил с предложением по разработке нормативно-правовых актов о запрете захоронения и уничтожения продуктов питания, пригодных для употребления в пищу.

«Сейчас продукты, попадающие в нашу страну в нарушение санкций — уничтожаются. Но когда сжигают пригодную для потребления ветчину или давят бульдозером свежие головки сыра, то многие начинают справедливо негодовать», — указал депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ могут запретить уничтожать пригодные для употребления продукты питания

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