Заседание Совета ЕС по общим вопросам состоится в Люксембурге

Париж, , 15:38 — REGNUM Госсекретарь при министре иностранных дел Франции, отвечающий за европейские вопросы, Амели де Монтшалин примет участие в заседании Совета Европейского союза (ЕС) по общим вопросам, которое состоится в Люксембурге 18 июня, сообщает внешнеполитическое ведомство Франции.

Известно, что работа Совета ЕС по общим вопросам будет сосредоточена вокруг трех основных тем: подготовка к Совету Европы (20−21 июня), европейский бюджет, расширение ЕС.

Как ожидается, Амели де Монтшалин напомнит о важности укрепления партнерства между Европейским союзом и странами Африки, о плане обеспечения безопасности европейских институтов, а также о защите, обороне и безопасности стран ЕС.

Госсекретарь при главе МИД Франции подтвердит поддержку своей страны активной роли ЕС в регионе Западных Балкан. Однако позиция Франции заключается в том, что расширение не может быть единственным инструментом управления отношениями между ЕС и Западными Балканами.

Напомним, в мае 2019 года Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассказа о перспективах включения Западных Балкан в Евросоюз.