Ракетная бригада Западного военного округа направляется в Минск

Санкт-Петербург, , 15:26 — REGNUM Военнослужащие и боевая техника ракетной бригады гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) железнодорожным транспортом отправлены в Минск. В столице Белоруссии они примут участие в торжественных мероприятиях в честь Дня независимости республики, который будет отмечаться 3 июля.

Как сообщили ИА REGNUM 18 июня в пресс-службе ЗВО, в военном параде в Минске примут участие более 300 военнослужащих Кантемировской дивизии гвардейской танковой армии ЗВО и Севастопольской отдельной мотострелковой бригады.

В составе механизированной колонны ЗВО по городу-герою в парадном строю пройдут комплексы оперативно-тактических ракет «Искандер», бронетранспортеры БТР-82А, автомобили семейства УАЗ.

В воздушной части парада примут участие российские многоцелевые вертолёты Ми-8, разведывательно-ударные вертолеты Ка-52, многоцелевые истребители Су-30 и Су-37, истребители-бомбардировщики Су-34.

Военнослужащие, экипажи и боевые расчеты проводят тренировки, готовясь к параду в Минске.