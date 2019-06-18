Шойгу пообещал военным скорые поставки лазерного оружия

Москва, , 15:23 — REGNUM Совершенно новое оружие с боевыми свойствами на основе лазерной энергии и гиперзвука в скором времени поступит в российскую армию и флот. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 июня на научно-практической конференции в Москве.

Речь идет о вооружении, не имеющем аналогов в мире. Первые образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве, в войска и на флот новое оружие поступит в «ближайшей перспективе», отметил глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент Владимир Путин пообещал российской армии и флоту такие виды вооружения, которые раньше казались фантастикой. В частности, речь идёт о боевых лазерных комплексах тактического уровня, пояснил он.

Читайте также: Уже не фантастика: Путин назвал боевые лазеры потенциалом российской армии

А также: Россия в числе лидеров: эксперт о «главном оружии XXI века»