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Шойгу пообещал военным скорые поставки лазерного оружия

Политика

Первые образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве

Москва, 18 июня 2019, 15:23 — REGNUM  Совершенно новое оружие с боевыми свойствами на основе лазерной энергии и гиперзвука в скором времени поступит в российскую армию и флот. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 18 июня на научно-практической конференции в Москве.

Речь идет о вооружении, не имеющем аналогов в мире. Первые образцы уже стоят на опытно-боевом дежурстве, в войска и на флот новое оружие поступит в «ближайшей перспективе», отметил глава Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент Владимир Путин пообещал российской армии и флоту такие виды вооружения, которые раньше казались фантастикой. В частности, речь идёт о боевых лазерных комплексах тактического уровня, пояснил он.

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Военно-промышленный комплекс
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