Россия исчерпала лимит не на социальные взрывы, а на безответственную элиту

Москва, , 15:18 — REGNUM Угроза социального взрыва в России связана не только с уровнем бедности, но и с нежеланием больше терпеть так называемую «элиту», частью которой является Алексей Кудрин, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 18 июня, комментируя высказывания главы Счетной палаты.

Как сообщалось ранее, Алексей Кудрин заявил, что 12,5 миллионов граждан России живут за чертой бедности, и это может привести к социальному взрыву. Корень проблем лежит не в санкциях и не в ценах на нефть, а во внутренних проблемах и неспособности провести необходимые преобразования, считает Кудрин.

«Бедность — это, конечно, серьёзнейшая проблема сегодняшней России. Но ещё более серьёзная проблема нашей страны — это кричащий разрыв между угнетающей бедностью одних, которых в разы больше, и сносящим «крышу» богатством других.

Те, кто хочет оставить всё как есть, этой нашей угнетённостью довольны, они видят в ней одну из гарантий невозможности социального взрыва. Думать так недальновидно. Кроме того, разве может угнетённый человек хорошо, качественно работать?

Итак, с чем связана реальная угроза социального взрыва в нашей стране? С уровнем бедности? С нежеланием людей быть угнетёнными и ощущать себя таковыми? С желанием качественно работать, но и получать за свой труд справедливые деньги? Да, со всем этим она связана, но не в первую очередь. В первую очередь она связана с нежеланием больше терпеть над собой ту же самую так называемую «элиту», которая повергла страну в известное состояние в 1990-е. И Алексей Кудрин — часть именно этой элиты.

Другими словами, чтобы в стране сегодня не было угрозы социального взрыва, в 1990-е в ней не должно было быть политиков типа Кудрина.

Россия «исчерпала лимит» не на социальные потрясения, а на безответственную элиту», — отметил Михаил Демурин.