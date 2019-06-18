Можно тысячу раз сказать, что Крым — часть Украины, эффект — ноль

Москва, , 15:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский придумал фразу для первой встречи с президентом России Владимиром Путиным. Но дело не в первой фразе, а в том, есть ли Зеленскому что сказать кроме неё, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Если смысл встречи в том, чтобы в сотый раз повторить свою позицию, то, может, не стоит тратить время и ресурсы на её организацию? А если есть какие-то точки соприкосновения, по которым возможны компромиссы, то, может быть, не стоит при переговорах акцентировать внимание на тех моментах, по которым компромисс для украинской стороны недопустим?

«Зеленский может хоть тысячу раз сказать, что Крым и Донбасс — части Украины, но эффект от этого будет не большим, чем от многократного повторения слова «халва». Тем более нет смысла говорить об этом Путину, если Украина рассматривает его как агрессора», — считает эксперт.

Пусть Зеленский придумает, как сказать об этом жителям Крыма и Донбасса так, чтобы они в это поверили и тоже встали на такую позицию. А ещё лучше — не сказать, а показать на деле. Например, прекратив блокаду Донбасса и заброску туда диверсантов — ведь, если это часть Украины, получается, что Украина сознательно пытается нанести ущерб мирным гражданам этих территорий, своим гражданам.

«Возможно, Зеленскому стоит изучить российский опыт прекращения конфликта в Чечне, иногда и у врага не грех чему-то поучиться. Но, главное, как президент Зеленский справится с ситуацией на подконтрольных ему территориях.

Если он добьется, что жизнь на Украине станет существенно лучше, чем в России, тогда, может, не только Крым и Донбасс, но и приграничные территории России попросятся в украинцы», — высказал своё мнение Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при встрече с президентом России Владимиром Путиным первым делом напомнит, что Крым является частью Украины.

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