Правительство Киргизии заинтересовал проект китайской турбазы на Иссык-Куле

Бишкек, , 15:06 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с инвесторами из Китая. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров рассказал китайским бизнесменам о том, что киргизстанские власти заинтересованы в инвестиционных предложениях и проектах, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества и стратегического партнерства между Киргизией и Китаем.

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В свою очередь представители китайской бизнес-делегации отметили, что в ходе их визита в Киргизию были достигнуты договоренности по производству китайского чая, выпуску ликероводочной продукции, поставкам киргизстанской сельхозпродукции в Китай, а также обсуждены перспективы развития электронной торговли между странами.

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По словам директора корпорации «Чан Ань» Ли Гана, китайские предприниматели обратили внимание на туристический потенциал страны и планируют создать туристическую базу и гостиничный комплекс на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии, а также проложить туристический маршрут через местность, где ранее располагался город Суяб.

«Председатель Китая Си Цзиньпин в своих выступлениях нередко цитирует высказывания выдающегося китайского поэта Ли Бая, местом рождения которого был город Суяб. Мы намереваемся снять исторический фильм про поэта Ли Бая, тем самым показав культурные линии и ценности наших взаимоотношений. При содействии археологов двух стран мы хотели бы изучить местность, провести раскопки, построить музей поэта Ли Бая, чтобы эта местность стала историческим туристическим центром», — подытожил он.

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