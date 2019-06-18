Франция решительно осудила тройной теракт в Нигерии

Париж, , 14:57 — REGNUM Франция самым решительным образом осуждает тройной теракт, совершенный в штате Борно (Нигерия), в результате которого погибли 34 человека и десятки получили ранения, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция выражает свои соболезнования семьям погибших и подтверждает свою солидарность с правительством Нигерии и соседними странами в борьбе с терроризмом», — говорится в заявлении МИД страны.

Ранее ВВС Africa со ссылкой на детскую благотворительную организацию ООН сообщило, что в качестве террористов-смертников во время тройного теракта в Нигерии 17 июня, возможно, использовались дети.

По предварительным данным, трое детей, возраст которых пока не известен, совершили взрывы возле видеозала в деревне Кондуга на северо-востоке штата Борно.

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