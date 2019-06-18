Двухступенчатое понижение кредитного рейтинга Британии маловероятно — Fitch

Лондон, , 16:09 — REGNUM Двухступенчатое понижение кредитного рейтинга для Соединенного Королевства маловероятно даже в случае осуществления Brexit без сделки. Об этом сообщил во вторник, 18 июня, высокопоставленный представитель рейтингового агентства Fitch, передает агентство Reuters.

Другие рейтинговые агентства, такие, как S&P Global, предупреждали ранее, что рейтинг Британии почти наверняка снова понизится, возможно, на две ступени от ее нынешнего уровня double-A, если Лондон покинет ЕС без переходной сделки.

«Это более рискованный сценарий, — сказал управляющий директор Fitch Тони Стрингер. — Наш анализ должен был бы предположить, что риски спада для экономики являются серьезными».

Напомним, после трех лет «политического тупика» в связи с выходом из Brexit правящая Консервативная партия выбирает нового лидера. Ожидается, что новый премьер-министр страны будет назначен к концу июля. Но при лидирующих позициях Бориса Джонсона инвесторы опасаются, что Великобритания станет на путь «жесткого» Brexit в процессе «развода» с Европейским союзом.