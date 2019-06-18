Президент Казахстана назначил министра цифрового развития

Нур-Султан, , 14:49 — REGNUM Аскар Жумагалиев назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана. Соответствующий указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщили 18 июня в пресс-службе главы государства.

Жумагалиев был назначен на должность министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 25 февраля 2019 года. Однако Токаев реорганизовал министерство.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении министром культуры и спорта республики Актоты Раимкуловой. Бывший министр Мухамедиулы Арыстанбек освобожден от занимаемой должности.

Читайте также: Президент Казахстана сменил министра культуры и спорта