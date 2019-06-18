В Грузии сменился министр здравоохранения

Тбилиси, , 14:34 — REGNUM

В правительстве Грузии произведено очередное кадровое изменение: министром беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты вместо Давида Сергеенко назначена Эка Тикарадзе.

Об этом на специальном брифинге 18 июня сообщил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе. По его информации, Давид Сергеенко переводится на должность советника главы правительства, а пост министра занимает Эка Тикарадзе. Причиной такого кадрового решения назвал необходимость продолжения успешных реформ в сфере здравоохранения.

«Те реформы, которые провела наша команда с 2012 года, являются для нас предметом особой гордости, и они очень важны. Главнейшее изменение, которое принесла «Грузинская мечта», состоит в том, что любые инициативы и реформы правительства ориентированы на людей, на наших граждан. Все хорошо помнят, какую систему мы получили в конце 2012 года и какой прогресс имеем сегодня. И естественно, этот успех связан с «Грузинской мечтой», нашей командой и Давидом Сергеенко. Человеком, который сумел провести такие важные для нас реформы», — заявил на представлении нового министра Мамука Бахтадзе.

Выразив Сергеенко благодарность за уже осуществленные реформы, премьер подчеркнул, что любая система нуждается в обновлении и проведении новых реформ. Он выделил те основные направления, в которых будет работать новый руководитель сферы здравоохранения: это электронное здравоохранение, цифровизация сервисов, повышение качества обслуживания, увеличение государственного финансирования закупки лекарств для социально незащищенных пациентов. Расходы, которые делают граждане на лекарственные препараты, премьер назвал одной из причин, способствующих обнищанию населения.

Бахтадзе пообещал, что в 2019—2020 году правительство выделит более 350 млн лари на приобретение и строительство квартир для беженцев. Соблюдение сроков строительства жилья и целесообразности расхода выделенных средств он назвал одним из приоритетов для будущего руководства министерства.

Отдельным направлением он выделил обеспечение безопасности труда, отметив, что проводившаяся на протяжении многих лет политика привела к созданию в этой сфере вакуума и принесла тяжелейшие последствия, поэтому усиление и утверждение безопасности труда будет одним из актуальных и главных вопросов для нового министра.

Нового министра Мамука Бахтадзе охарактеризовал как опытного специалиста, хорошего менеджера сферы здравоохранения, и подчеркнул, что ее кандидатуру рекомендовал сам Давид Сергеенко.

«Мы совместно приняли это решение. Те вопросы, которые предстоит решать новому министру, очень сложны. И роль Давида (Сергеенко) как моего советника очень важна, чтобы мы сумели совместными усилиями продолжить осуществление уже начатых реформ и запланировать новые реформы, которые приблизят эту сферу к европейским стандартам», — подчеркнул Мамука Бахтадзе.

Далее слово взял бывший министр Давид Сергеенко, который заявил, что кадровое изменение было его инициативой, и, по его словам, он лично попросил премьера назначить министром Эку Тикарадзе, чтобы добиться лучших результатов в сфере здравоохранения.

Немногословной была и Эка Тикарадзе, которая заявила, что с ее приходом в министерство начнется вторая фаза реформ, а основными направлениями своей деятельности назвала защиту прав пациентов, обеспечение высококачественного лечения и доступности качественных медикаментов, а также решение проблем беженцев и безопасности труда.

Так как Эка Тикарадзе до назначения на эту должность работала директором Сачхерской клиники, оппозиция уже сделала свои выводы и констатировала, что председатель правящей партии Бидзина Иванишвили сместил с должности министра своего личного врача, а вместо него назначил своего личного стоматолога. Директором Сачхерской больницы до получения портфеля министра здравоохранения в 2012 году был и Давид Сергеенко. В этой связи оппоненты «Грузинской мечты» еще тогда осудили Иванишвили за то, что тот доверил должность министра «своему личному врачу».

Как заявил журналистам один из лидеров «Европейской Грузии», бывший соратник Саакашвили и бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, Бидзина Иванишвили превратил всю страну в свое ООО, так как повсюду назначает лишь приближенных к себе людей — своих банкиров, охранников, личных врачей.

«Мы входим в еще более глубокий кризис, потому что Иванишвили все больше сужает круг тех людей, из которых выводит министров. Это его личные врачи. И новым министром опять назначена директор Сачхерской больницы, стоматолог по профессии. Сам Сергеенко был директором Сачхерской больницы и его личным врачом. А сейчас он (Иванишвили) назначил министром своего личного стоматолога. То есть мы превратились в некое ООО, в котором Иванишвили назначает на должности свой обслуживающий персонал и тем самым наносит обществу оскорбление», — заявил Угулава.