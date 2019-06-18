Додон поблагодарил Россию за преодоление кризиса в Молдавии

Кишинёв, , 14:43 — REGNUM Политическая ситуация в Молдавии была стабилизирована благодаря России. Об этом молдавский президент Игорь Додон написал 18 июня на своей странице в Facebook.

Он отметил, что выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, вице-премьеру Дмитрию Козаку и российскому МИД за признание новой легитимной власти в стране и поддержку усилий Кишинёва по сохранению стабильности. Это произошло во время рабочей встречи Додона с российским послом Олегом Васнецовым.

Додон заявил также, что поддержка новой власти Россией, Евросоюзом и США стала «исключительным случаем», создавшим предпосылки для улучшения жизни молдавского населения.

Отмечено также, что 21 июня в Минске состоится встреча Додона с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и вице-премьером Дмитрием Козаком.

Как сообщало ИА REGNUM, России принадлежит ключевая роль в смене власти в Молдавии. Спецпредставитель президента РФ по Молдавии Дмитрий Козак в период кризиса посетил Кишинев и призвал социалистов Игоря Додона создать коалицию с блоком АСUM, чтобы сместить олигархический режим Владимира Плахотнюка. Москва в этом вопросе была солидарна с Западом. Сам Плахотнюк намеревался получить поддержку США в попытке силового удержания власти в стране, но безуспешно.

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