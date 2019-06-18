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Посол Таджикистана вручил верительные грамоты президенту Ирана

Политика

Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений

Тегеран, 18 июня 2019, 14:37 — REGNUM  Посол Таджикистана в Иране Низомиддин Зохиди вручил верительные грамоты президенту исламской республики Хасану Рухани. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Таджикистана.

Во время переговоров стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений. Президент Ирана выразил готовность к развитию отношений с Таджикистаном во всех сферах.

Хасан Рухани также дал положительную оценку организации пятого саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Душанбе и пожелал успеха новому послу.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Хасан Рухани принял участие в пятом саммите Совещания по сотрудничеству и мерам доверия в Азии. Участники саммита призвали укреплять меры по борьбе с коррупцией.

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Внешняя политика Таджикистана
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