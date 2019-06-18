Песков: Путин не обсуждал с председателем КНР его визит в КНДР

Москва, , 14:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинем во время недавней встречи обсуждали тему Северной Кореи и проблему денуклеаризации Корейского полуострова, заявил 18 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Тема Северной Кореи и проблема денуклеаризации Корейского полуострова затрагивались», — сказал Песков.

Вместе с тем представитель Кремля добавил, что лидеры двух стран не обсуждали предстоящий визит Си Цзиньпина в КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Си Цзиньпин на текущей неделе совершит государственный визит в Северную Корею. Визит председателя КНР приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Китаем и КНДР.

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