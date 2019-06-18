Поможет ли Киев выиграть Варшаве время для сдерживания Москвы

Станислав Стремидловский, , 14:31 — REGNUM

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович призвал к новым санкциям против России. Это произошло вчера, 17 мая, на заседании Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге. Как говорится в сообщении пресс-службы польского внешнеполитического ведомства, Чапутович «проинформировал Совет о своем недавнем визите в Киев, который провел совместно с министром иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём. Он подчеркнул необходимость продолжения поддержки ЕС европейских устремлений Украины. Он также обратил внимание на агрессивную политику России в отношении Украины и необходимость адекватного ответа ЕС. В этом духе он предложил продлить действующие секторальные санкции еще на 12 месяцев и включить в список отдельных лиц, ответственных за так называемую паспортизацию (выдачу российских паспортов жителям Донбасса — С.С.)».

Польша сегодня находится в ситуации, когда экономические отношения она выстраивает преимущественно с Европейский союзом, оборонный альянс — с США. И все это приходится делать в ситуации сложной геополитической ситуации, когда непонятно, подчинится ли ЕС американского президенту Дональду Трампу или даст ему бой, будет ли выстроена конструкция США — ЕС — Россия против Китая или ЕС — Россия — Китай против США. Варшаве необходимо выиграть время, чтобы как можно лучше подготовиться к моменту создания геополитических блоков. В частности, постараться — в идеале — предотвратить согласование действий Евросоюза с Россией хоть за, хоть против Пекина, либо максимально затормозить диалог между европейскими странами и Брюсселем и Москвой. Помочь в этом Польше должна Украина, почему, собственно, после победы осенью 2015 года на парламентских выборах партия «Право и Справедливость» (PiS) продолжила на украинском направлении политику своего антагониста, «Гражданской платформы», пересмотрев приоритеты в большинстве остальных случаев.

Польские политики, эксперты и издания внимательно наблюдают в этой связи за деятельностью нового президента Украины Владимира Зеленского, особо отслеживая динамику отношений между Киевом и Москвой. Ведь чем хуже они, чем больше есть «эпизодов», которыми можно проиллюстрировать тезисы о «российской агрессии», тем проще требовать отказа от разговоров с Россией и сохранения уже имеющих место санкций или даже принятия новых. В этом контексте рассматривает нынешний визит Зеленского во Францию и Германию польский пропагандистский телеканал Belsat. По его мнению, сегодняшние переговоры в Берлине будут трудным для украинского президента. Канцлер Ангела Меркель находится под большим давлением не только со стороны бизнеса, но и окружения ее партии и правительственной коалиции, которые требуют изменить немецкую политику на российском направлении. И сам «Зеленский не приезжает в Германию как сильный политик, он только формирует свою власть, его ждут парламентские выборы».

Помимо того, новый президент сталкивается с сопротивлением и саботажем «старой гвардии». Незадолго до визита Зеленского в Берлин посол Украины в Германии Андрей Мельник, назначенный в конце 2014 года на эту должность Петром Порошенко, в интервью немецкой газете Neue Osnabrucker Zeitung раскритиковал временно исполняющего обязанности председателя Социал-демократической партии Германии Мануэлу Швезиг и премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля. Глава земельного отделения СДПГ призвал относиться с большим уважением к «реальной политике» и признать, что введенные ЕС из-за украинского кризиса санкции против России не достигли своих целей. Вместо этого они нанесли ущерб обеим сторонам. Мельник заявил, что подобные призывы являются «предательством по отношению к украинскому народу». По его словам, Вайль и Швезиг становятся таким образом «пособниками в гнусных преступлениях Кремля», а своей «бессовестной попыткой набиться в друзья диктатору Путину они также срывают усилия федерального правительства по мирному урегулированию и разрушают доверие к Германии как посреднику».

Понятно, что подобный грубый язык вряд ли расположит правительственную коалицию, в которую входит СДПГ, к нуждам Киева и просьбам Зеленского, который в интервью немецкому таблоиду Bild заявил, что ему «потребуется помощь в проведении тех глубоких структурных реформ, которые мы запускаем». При этом, по его словам, «в энергетическом секторе мы видим угрозу со стороны «Северного потока — 2», а антироссийский санкции — это «дипломатический инструмент для достижения целей, в частности для обеспечения перемирия и восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины. Если этот инструмент не работает, тогда механизм необходимо расширить». Конечно, такие слова вроде бы поддерживают позицию, занятую главой МИД Польши. Но они пока что остаются словами. Вопрос в том, будет ли Зеленский поставлять «эпизоды» для подтверждения необходимости давления на Москву, как это делал Порошенко, например, устроив провокацию с моряками в Керченском проливе.

Наконец, важна позиция институтов Европейского союза и лидеров стран-членов ЕС. В повестке заседания Совета ЕС в Люксембурге нет вопроса введения новых санкций против России в связи с выдачей российских паспортов жителям Донбасса, сообщил журналистам в Брюсселе представитель Евросоюза в преддверии этой встречи. ТАСС со ссылкой на свои источники допускает, что эта тема может быть поднята на саммите ЕС 20−21 июня, где ее обсудят главы государств. Сторонникам сохранения санкций пока удается отбивать попытки их отмены. Однако понятно, что дело не в санкциях как таковых. На современном этапе снятие или сохранение их является симптомом более серьезных глобальных процессов, касающихся стратегии отношений между Россией и Европой. Киев здесь может как подыграть Варшаве, так и нет.