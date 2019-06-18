Европейский суд признал незаконной существующую в ФРГ автомобильную пошлину

Люксембург, , 14:36 — REGNUM Существующая в Германии пошлина для автовладельцев нарушает законодательство Европейского союза (ЕС). Такое решение вынес Европейский суд 18 июня, пишет газета Kronen Zeitung.

«Этот налог является дискриминационным, поскольку его экономическое бремя почти полностью ложится на владельцев и водителей транспортных средств, зарегистрированных в других государствах — членах ЕС», — говорится в решении суда.

Автомобильная пошлина была проектом германской партии «Христианско-социальный союз», продвигаемым на выборах в бундестаг в 2013 году. Плата с автовладельцев должна была собираться на федеральных трассах и автобанах. Немецкие водители для компенсации были освобождены от уплаты другого автомобильного налога KFZ, что не коснулось зарубежных автовладельцев, регулярно проезжающих по территории Германии.

Иск против немецкого закона подала Австрия в 2017 году. Ее поддержали Нидерланды.