США против Ирана: «Для войны Пентагону придётся готовиться как к Ираку»

Москва, , 14:30 — REGNUM В настоящее время США не обладают возможностями для того, чтобы развернуть полномасштабную военную операцию против Ирана. Об этом заявил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Чтобы провести военную операцию, необходимо создать группировку. Пока такой группировки даже близко не видно — она не создаётся», — заявил Сидоров.

«Я думаю, она должна быть такой же, как в Ираке. Они собирали её около шести месяцев, стаскивали всех из Европы, из США. Иран не птенчик. У них есть достаточно вооружения, у них есть противовоздушная оборона, противокорабельная оборона», — подчеркнул он.

Политолог отметил, что в настоящее время США имеют военную инфраструктуру аналогичную той, что была накануне вторжения в Ирак. Но тогда обнаружилось, что Пентагон не может использовать даже четверть возможностей в регионе — в связи с чем пришлось создавать отдельную группировку.

«В бомбардировке Ирана я не вижу смысла. Горящие танкеры это хорошо, но догорающий F-16 — тоже неплохо. Трамп будет рисковать, как американское общество отнесётся к гибели американских лётчиков? Иранцы на это пойдут. Да и все прекрасно знают, что иранцы фронтом воевать не будут. Напротив, будет идти партизанская война против американских баз на всём Ближнем Востоке», — заключил Сидоров.

13 июня два нефтяных танкера были атакованы в Оманском заливе. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о том, что в Вашингтоне считают причастным к нападению Тегеран. По его словам, Вашингтон готов на любые шаги ради «защиты свободы судоходства», в том числе военные, хотя и не хочет войны c Тегераном.

Между тем, газета The Jerusalem Post со ссылкой на дипломатические источники в ООН ранее заявила о том, что в администрации США обсуждают идею, предусматривающую нанесение ударов с воздуха по объекту в Иране, связанному с ядерной программой