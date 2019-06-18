Вторник, 18 Июня 2019 года
14:18:03 МСК

Песков отметил схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Политика

В Кремле внимательно следят за риторикой действующего президента Украины

Москва, 18 июня 2019, 14:17 — REGNUM  Москва склонна согласиться с тем, что позиции действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко схожи. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, наверное, склонны согласиться с точкой зрения относительно схожести позиций (Зеленского и Порошенко), которые сейчас начинают набирать очертания», — заявил Песков, добавив, что в Кремле внимательно следят за риторикой действующего президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с президентов России Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Читайте также: Зеленский отказался вести переговоры с Донбассом

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отношения Украины и России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить