Песков отметил схожесть позиций Зеленского и Порошенко

Москва, , 14:17 — REGNUM Москва склонна согласиться с тем, что позиции действующего президента Украины Владимира Зеленского и бывшего главы государства Петра Порошенко схожи. Об этом 18 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы, наверное, склонны согласиться с точкой зрения относительно схожести позиций (Зеленского и Порошенко), которые сейчас начинают набирать очертания», — заявил Песков, добавив, что в Кремле внимательно следят за риторикой действующего президента Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский в интервью газете Bild в ответ на вопрос о том, с чего он начнет встречу с президентов России Владимиром Путиным, сказал: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Читайте также: Зеленский отказался вести переговоры с Донбассом