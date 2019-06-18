На выборы челябинского губернатора заявился седьмой кандидат

Челябинск, , 14:17 — REGNUM В Челябинской области на выборах губернатора появился седьмой кандидат. В облизбирком документы о выдвижении сдал Степан Фирстов, сообщили журналистам в пресс-службе комиссии.

Фирстов является врачом. Выдвинула его «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», областное отделение которой он возглавляет. Общее собрание прошло как раз сегодня, 18 июня. Теперь кандидату предстоит пройти муниципальный фильтр.

Таким образом, сейчас среди выдвинутых четверо самовыдвиженцев и трое тех, кого выдвинули партии. Напомним, выборы пройдут 8 сентября.