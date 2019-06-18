«Вынужденный ответ на американский демарш» — Железняк о приостановке ДРСМД

Москва, , 14:12 — REGNUM Приостановление Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с США направлено на защиту интересов национальной безопасности страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июня, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Решение главы нашего государства о приостановлении нашей страной действия ДРСМД, которое сегодня было поддержано в Госдуме, направлено на защиту интересов национальной безопасности и является вынужденным ответом на американский демарш в отношении договора», — заявил Железняк.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о необходимости сохранения ДРСМД и предлагала США открытое обсуждение этого острого вопроса. Но в Вашингтоне решили поддерживать возникший конфликт вокруг ДРСМД, «чтобы развязать себе руки и раскручивать гонку вооружений».

«Мы сожалеем, что американская сторона выбрала для общения с Россией метод угроз и ультиматумов, который препятствует урегулированию проблемы. Но, как ответственная страна, Россия будет готова вернуться к переговорному процессу по данной проблематике», — подчеркнул он.

Депутат напомнил, что США проигнорировали настоятельное требование России предоставить доказательства якобы имевших место нарушений нашей страной обязательств по ДРСМД.

«В Вашингтоне продолжают безапелляционно требовать уничтожения российской ракеты 9М729, не подпадающей своими характеристиками под действие Договора, которую США пытаются выдать за запрещенный вид вооружения. Международному сообществу, всем странам следует принять во внимание, что Россия, в отличие от США, предприняла все возможные шаги по сохранению договора, разрушение которого грозит хрупкому балансу сил в мире», — добавил Железняк.

Напомним, что 18 июня Госдума приняла закон о приостановлении действия договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённое между СССР и США в 1987 году. США со своей стороны приостановили соглашение в феврале 2019 года.

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