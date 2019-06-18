Песков: Эффект от национальных проектов будет уже в 2019 году

Москва, , 14:08 — REGNUM Социальный эффект от реализации национальных проектов в России должен быть уже в 2019 году, заявил 18 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, что эффект от национальных проектов должен быть в этом году», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля добавил, что эффект не может возникнуть по всем параметрам, по «каким-то он наступает в более отдаленной перспективе — 2020-м, 2021-м, 2022-м годах».

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России планирует направить 25,7 трлн рублей на выполнение национальных проектов в 2019—2024 годах. Больше половины средств выделят из федерального бюджета — 13,1 млрд рублей.

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