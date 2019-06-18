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«Укрзализныця» может восстановить сообщение с Донбассом — СМИ

Политика

Поезда перестали ходить в 2017 году

Киев, 18 июня 2019, 14:40 — REGNUM  Программа развития украинских железных дорог Украины до 2023 года, принятая правительством страны, предусматривает восстановление сообщения с Донбассом, сообщило 18 июня издание Liga.net.

Авторы документа предполагают, что после отмены запрета, объёмы перевозки угля в регионе составят в 2021 году 40% от показателей 2016 года, железной руды — 30%, а чёрных металлов — 15%. К 2030 году объёмы перевозок удвоятся.

Как сообщало ИА REGNUM, железнодорожное сообщение Украины с Донбассом прекратилось в марте 2017 года. Вскоре Украина столкнулась с нехваткой угля и была вынуждена закупать его в США и ЮАР.

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Война в Донбассе
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