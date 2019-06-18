Премьер-министр Франции представил реформу страхования по безработице

Париж, , 14:23 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп объявил об ужесточении условий для открытия и продления страхования на случай безработицы, сообщает Le Figaro.

«Необходимо проработать шесть месяцев за последние 24 месяца вместо четырех месяцев из 28, чтобы получить страхование по безработице», — говорится в тексте реформы страхования по безработице, объявленном главой правительства Эдуардом Филиппом 18 июня.

Ожидается, что реформа вступит в силу с 1 ноября 2019 года.

Кроме того, система страхования «бонус-малус» по краткосрочным контрактам, оспариваемая работодателями, будет внедрена 1 января 2020 года в семи секторах экономики. При этом будет взиматься плата в размере 10 евро за срочный контракт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп исключил возможность применения миграционных квот в отношении предоставления права на убежище.

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