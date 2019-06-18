Свердловский губернатор выступил против кампанейщины в борьбе с коррупцией

Екатеринбург, , 14:00 — REGNUM В России действует принцип презумпции невиновности, и до тех пор, пока суд не доказал вину человека, он считается невиновным. Об этом в своём Instagram напомнил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, говоря об уголовном преследовании бывшего начальника Свердловской железной дороги.

«Вина Миронова до сих пор доказана не была. Я предполагаю, что Алексей Юрьевич не выдержал того огромного давления, которое обрушивается на человека после предъявления ему обвинений», — отметил губернатор.

При этом глава Среднего Урала добавил, что борьба с коррупцией — это важная задача, но она не должна превращаться в кампанейщину. Что касается силовиков, то они не должны использовать это знамя для увеличения своего могущества и влияния.

«К сожалению, часто за ширмой такой борьбы скрываются клановые разборки или ведомственные войны. Ценой оказывается человеческая судьба, а иногда и жизнь», — сказал Евгений Куйвашев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Миронов был найден мёртвым в Москве в своём доме. Этому предшествовали обвинение в коррупции и несколько месяцев в СИЗО и под домашним арестом. Задержали его в декабре. Под стражей он провёл до апреля, после чего суд выпустил его под домашний арест.

В июне СКР собирался продлить ему эту меру пресечения, но вышло коряво. Ходатайство о продлении содержало ошибку в дате — .запрашивалась такая же мера до 12 июня. При этом именно 12 июня истекал срок домашнего ареста, назначенного в апреле. В связи с этим Ленинский райсуд Екатеринбурга завернул просьбу СКР, а затем Алексей Миронов был отпущен под залог в 5 млн рублей.

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