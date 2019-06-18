В Кремле не согласились с прогнозом Кудрина о «социальном взрыве»

Москва, , 13:42 — REGNUM Предположение главы Счетной палаты России Алексея Кудрина о социальном взрыве на фоне бедности — эмоционально и гипертрофировано. Об этом заявил 18 июня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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В Кремле не могут согласиться с формулировками «насчет каких-то взрывов». Проблема бедности есть, и этого никто не скрывает, однако гипертрофировано оценивать её неверно, отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в силу ряда процессов выросло число людей, чьи доходы упали, однако говорить о росте бедности нельзя. Реализация многих национальных проектов нацелена именно на решение этой проблемы, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предупредил о «социальном взрыве», который может произойти в России, если падение уровня жизни не прекратится.

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