Посол Индонезии в Швеции: АСЕАН стремится поддерживать торговые связи с ЕС

Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Посол Индонезии в Стокгольме Багас Хапсоро провел встречу с министром промышленности, инновации и бизнеса Швеции Ибрагимом Байланом в здании министерства предпринимательства страны, сообщает Antaranews.

Багас Хапсоро поздравил Ибрагима Байлана с назначением на пост министра промышленности, инноваций и бизнеса под руководством премьер-министра Швеции Стефана Лофвена.

В ходе беседы с министром посол заявил, что Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН) всегда стремится поддерживать хорошие торговые отношения с Европейским союзом (ЕС). Однако АСЕАН отвергает протекционистскую политику ЕС в отношении индонезийского пальмового масла, отметил он.

Со своей стороны министр Ибрагим Байлан заявил, что в настоящее время Швеция уделяет особое внимание обеспечению средств для местного населения. Он также пообещал способствовать региональному и двустороннему сотрудничеству между Швецией и странами АСЕАН.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Индонезии в Швеции Багас Хапсоро вместе с представителями 15 стран принял участие в министерской встрече по вопросам ядерного разоружения.

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